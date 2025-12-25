У Кремлі прокоментували доопрацьований мирний план

Дмитро Пєсков / © Associated Press

Реклама

У Москві вивчають та аналізують мирний план, який передав спецпосланець Путіна Кирило Дмитрієв. Подальші кроки залежатимуть від президента РФ.

Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков.

«Москва в залежності від рішень Путіна за підсумками аналізу матеріалів, переданих Дмитрієвим, продовжить спілкування з американцями», — сказав він.

Реклама

Водночас Пєсков зазначив, що найближчим часом розмова двох лідерів не планується.

Раніше повідомлялося, що новий українсько-американський мирний план, представлений президентом Володимиром Зеленським, суттєво відрізняється від початкового документа, який по суті змушував Україну поступитися територією та виключити членство в НАТО. Нова пропозиція є розумним компромісом та включає гарантії безпеки для Києва, але Кремль навряд чи прийме її, бо підбадьорена досягненнями на полі бою Москва не зможе продати населенню план як перемогу.

Експерти вважають, що Москва зацікавлена ​​в переговорах, щоб підтримувати робочі відносини з Вашингтоном та уникнути звинувачень у продовженні війни. Окрім цього, росіяни хочуть відтермінувати санкції, адже американські обмеження проти двох російських нафтових гігантів, «Роснєфті» та «Лукойлу», змусили країну продавати свою нафту зі значно вищими знижками.

Також обговорення умов миру поглиблює розбіжності між Україною та її західними союзниками. За даними аналітиків, дипломатичні переговори щодо мирних умов триватимуть, так само як і війна.

Реклама

Американський експерт Ян Бжезінський переконаний, що Путіна можуть змусити сісти за стіл переговорів лише дві речі — загроза втрати територій або угода, яка дозволяє досягти контролю над Україною.