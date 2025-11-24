У Кремлі прокоментували план Трампа щодо України: що подобається Москві

Юрій Ушаков / © Associated Press

Реклама

Багато положень американського плану, з яким уже ознайомилася Москва, виглядають прийнятними для Росії.

Про це заявив представник Кремля Юрій Ушаков.

Водночас Ушаков зазначив, що у Москві також бачили повідомлення про так званий "європейський план" щодо України, який, на думку російської сторони, є неконструктивним і їй не підходить.

Реклама

Помічник президента Росії додав, що США надіслали сигнал Росії щодо можливості зустрічі в очному форматі для обговорення плану, проте конкретних домовленостей наразі досягнуто не було.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що радник керівника Офісу президента Олександр Бевз заявив, що первинна версія американського мирного плану на 28 пунктів вже не є актуальною, оскільки документ був суттєво переглянутий та змінений.