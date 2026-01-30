У Кремлі прокоментували відмову Зеленського їхати на переговори до Москви

Зеленський і Путін / © ТСН

Український лідер Володимир Зеленський сам просив про зустріч президента Росії Володимира Путіна, а не навпаки.

Про це 30 січня заявив офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков.

«Напевно, я нагадав би, що ініціативно Путін Зеленського нікуди не запрошував і не пропонував жодних зустрічей Зеленському. Про зустріч просив Зеленський і Зеленський ініціює зустріч», — сказав він.

Пєсков нагадав, що Путін лише висловив готовність до таких переговорів за умови, що вони відбудуться у Москві.

Нагадаємо, Зеленський виключив можливість проведення прямих переговорів із Володимиром Путіним на території Росії або Білорусі. Глава держави підкреслив, що запрошення української сторони до Москви є лише політичною грою тих, хто насправді не хоче домовлятися про закінчення війни.

«Безумовно, це неможливо, щоб я зустрічався з Путіним в Москві. Я так само можу запросити його до Києва, нехай приїжджає. Публічно запрошую його, якщо він наважиться, звісно», — наголосив президент.

Як відомо, у Росії нібито готові продовжувати переговори із Україною про закінчення війни, але у «стамбульському форматі». Росія готова говорити про можливу зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна, утім вона може відбутися тільки в Москві.

28 січня Путіна Юрій Ушаков заявив, що Зеленський може приїхати до Москви, якщо готовий зустрітися з російським диктатором. Водночас він стверджує, що росіяни гарантують українському лідеру безпеку.