У Кремлі прокоментували відмову Зеленського їхати на переговори до Москви
Пєсков стверджує, що Зеленського ніхто не кликав на зустріч з Путіним. З його слів, все навпаки — саме президент України шукає такі можливості.
Український лідер Володимир Зеленський сам просив про зустріч президента Росії Володимира Путіна, а не навпаки.
Про це 30 січня заявив офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков.
«Напевно, я нагадав би, що ініціативно Путін Зеленського нікуди не запрошував і не пропонував жодних зустрічей Зеленському. Про зустріч просив Зеленський і Зеленський ініціює зустріч», — сказав він.
Пєсков нагадав, що Путін лише висловив готовність до таких переговорів за умови, що вони відбудуться у Москві.
Нагадаємо, Зеленський виключив можливість проведення прямих переговорів із Володимиром Путіним на території Росії або Білорусі. Глава держави підкреслив, що запрошення української сторони до Москви є лише політичною грою тих, хто насправді не хоче домовлятися про закінчення війни.
«Безумовно, це неможливо, щоб я зустрічався з Путіним в Москві. Я так само можу запросити його до Києва, нехай приїжджає. Публічно запрошую його, якщо він наважиться, звісно», — наголосив президент.
Як відомо, у Росії нібито готові продовжувати переговори із Україною про закінчення війни, але у «стамбульському форматі». Росія готова говорити про можливу зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна, утім вона може відбутися тільки в Москві.
28 січня Путіна Юрій Ушаков заявив, що Зеленський може приїхати до Москви, якщо готовий зустрітися з російським диктатором. Водночас він стверджує, що росіяни гарантують українському лідеру безпеку.