У Кремлі прокоментували ймовірну зустріч Путіна і Трампа в Китаї

Дмитро Пєсков / © Associated Press

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У Кремлі не виключають можливості зустрічі Володимира Путіна з Дональдом Трампом у Китаї, якщо обидва лідери опиняться там одночасно. Втім, жодної предметної підготовки до переговорів наразі не ведеться.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання про ймовірну зустріч двох лідерів.

“Путін сам казав, що готується до такого візиту. Якщо так вийде, що президент США вирішить відвідати Китай у ті ж самі дати, то, звісно, таку зустріч не можна теоретично виключати, якщо глави держав опиняться в одному місті”, — сказав Пєсков.

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Водночас він наголосив, що на цей момент жодних контактів або підготовчих заходів щодо можливих переговорів не проводиться.

Раніше Дмитро Пєсков заявляв, що наразі необхідності для проведення зустрічі президентів РФ та США поки немає. За його словами, зустрічі передуватиме довга підготовка, що також передбачає закріплення якихось домовленостей. Наразі говорити про зустріч лідерів зарано, бо відповідний час ще не настав.