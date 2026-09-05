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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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1410
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У Кремлі пригрозили Україні новими ударами і назвали «законні цілі»

Москва вкотре демонструє готовність продовжувати свій ракетний терор.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Пєсков і Путін.

Пєсков і Путін. / © Associated Press

У Кремлі знову вдалися до цинічної риторики, фактично виправдовуючи подальші удари по Україні.

Нову заяву зробив прессекретар президента-диктатора Дмитро Пєсков на тлі тривалих атак.

З його слів, будь-які об’єкти військової інфраструктури на території України нібито є «легітимними цілями» для окупаційної російської армії. Вочевидь, Пєсков зухвало намагається подати смертельні атаки РФ як нібито «законні» дії.

«Будь-які подібні об’єкти на території України стануть законними цілями для наших збройних сил», — цинічно висловився представник Кремля.

Нагадаємо, The Washington Post із посиланням на представників російської еліти, західних посадовців та аналітиків пише про те, що Путін вирішив дотиснути Україну до зими. Диктатор намагається скористатися послабленням української ППО, а тому посилює повітряні удари, розраховуючи змусити Київ погодитися на його територіальні вимоги.

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