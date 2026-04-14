У Кремлі приховують паніку через крах Орбана: Путін втратив ключового союзника в ЄС

Віктор Орбан і Володимир Путін. / © Associated Press

Кремль применшує значення поразки Віктора Орбана на парламентських виборах в Угорщині, адже Росія втрачає ключового європейського союзника. І це попри те, що «фюрер» РФ Володимир Путін особисто підтримав угорського прем’єра на виборах.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зауважують, що речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва не вітатиме лідера опозиційної партії «Тиса» Петера Маджара, бо Угорщина залишається «недружньою країною», яка підтримує санкції проти Росії. Зі слів представника «фюрера» РФ відносини між їхньою країною та Європейським Союзом не можуть погіршитися після виборів, оскільки вони вже «на самому дні».

Водночас міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров наголосив, що країна-агресорка готова будувати відносини з новим угорським урядом залежно від того, наскільки Будапешт «розуміє власні національні інтереси».

Своєю чергою, відомі російські мілблогери висловили неоднозначну реакцію — починаючи від применшення значення поразки Орбана та навіть сумнівів у його співпраці з Росією — до стурбованості тим, що Кремль втратив свого головного союзника в ЄС, який наклав вето на рішення, несприятливі для Росії.

«Кремль, ймовірно, применшує значення втрати свого ключового союзника в Європі, щоб висловити впевненість у тому, що Україна все ще зіткнеться з тиском, щоб прийняти умови Російської Федерації щодо припинення війни», — йдеться у звіті ISW.

В Угорщині 12 квітня відбулися вибори до парламенту. Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан програв після 16 років перебування при владі. Лідер опозиції Петеру Маджару, який здобув переконливу перемогу зі своєю партією «Тиса», отримав понад дві третини місць в парламенті.

Своєю чергою, Орбан привітав Мадьяра з перемогою: «Відповідальність і можливості управління нам не були надані. Я привітав партію-переможницю».

Тим часом Мадяр оголосив про кінець епохи Орбана. Він наголосив, що «Тиса» здобула дві третини голосів, що забезпечує партії безпрецедентно сильний мандат. Політик також назвав ці вибори «битвою Давида і Голіафа», яка тривала останні два роки, і запевнив, що перемога належить усій країні.