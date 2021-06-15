У Кремлі розкрили подробиці проведення зустрічі і теми перемовин Путіна і Байдена на саміті у Женеві

Переговори Володимира Путіна і Джо Байдена будуть складатися з трьох частин.
У Кремлі розкрили деталі саміту президента США Джо Байдена і російського президента Володимира Путіна, який відбудеться вже завтра, 16 червня, у Женеві. Розпочнеться захід о 14.00 за київським часом.
Про це розповів помічник президента РФ Юрій Ушаков, пишуть росЗМІ.
За його словами, переговори Володимира Путіна і Джо Байдена будуть складатися з трьох частин. У вузькій частині переговорів братимуть участь Сергій Лавров, Ентоні Блінкен і перекладачі. Відомо, що поки формат спілкування наодинці не передбачений, але все буде залежати від бажання президентів.
Крім того, до перемовин запросили Олександра Лаврентьєва (спеціальний представник президента Росії Володимира Путіна в Сирії. - Ред.) і Дмитра Козака (заступник голови Адміністрації президента Росії і головний переговірник та куратором врегулювання ситуації на окупованому Донбасі. - Ред.), тому що буде обговорюватися Сирія і Україна.
Ушаков додав, що не вдалося домовитися про спільну пресконференцію Путіна і Байдена. Зараз неузгодженим поки залишається питання щодо підсумкових документів. Вирішити це питання мають до вечора.
Помічник Путіна уточнив, що серед тем обговорення у президентів РФ і США будуть: пандемія коронавірусу, боротьба з кіберзлочинністю, співпраця в економіці, невирішені двосторонні питання, стратегічна стабільність, клімат і Арктика. Також мова буде йти про Україну, Сирію, Лівію, Афганістан і Карабах.
Водночас Ушаков допустив, що Байден і Путін можуть торкнутися будь-яку заздалегідь не узгоджену тему на власний розсуд. Крім того, не виключено, що вони обговорять Білорусь і ситуацію щодо опозиціонера Олексія Навального.
Як відомо, перемовини Байдена із Путіним відбудуться у знаменитій віллі La Grange, збудованій в XVIII столітті. Серед переліку тем міжнародної політики президент США Джо Байден планує обговорити з Путіним в Женеві українське питання — з акцентом на підтримку України з боку США.
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