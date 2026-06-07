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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
748
Час на прочитання
2 хв

У Кремлі розкрили, як вручили Путіну лист від Зеленського

У Кремлі заявили, що лист президента України був переданий диктаторові у звичайному службовому порядку.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков / © Associated Press

Речник Кремля Дмитро Пєсков поскаржився, що президент України Володимир Зеленський міг просто передати лист російському диктатору Володимиру Путіну, а не повідомляти про це привселюдно.

Про це він заявив в інтерв’ю пропагандистам.

«Відкритий лист Зеленського Путіну показали в установленому порядку. Ми — чиновники, все робимо в установленому порядку. Якщо Зеленський хотів передати листа Путіну, він міг би просто це зробити, а не оголошувати про це. Якщо хочеш передати листа — передай. Якщо використовуєш мегафон — не називай це листом», — сказав Пєсков.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський написав відкритого листа Путіну та запропонував зустріч, щоб закінчити війну.

Про це стало відомо з сайту Офісу президента, де опублікували лист.

У ньому український президент пропонує закінчити війну та провести зустріч з Путіним. За його словами, є країни які готові прийняти цю зустріч, зокрема Швейцарія, Туреччина, країни арабського світу.

«Лінія фронту зараз — це лінія, з якої має початися дипломатія», — написав Зеленський.

Президент пропонує формат майбутньої зустрічі щодо завершення війни: спочатку Україна та Росія, потім інші учасники — насамперед Європа та США для гарантій безпеки.

Пропозицію Путін відкинув. А от лист прочитав двічі — сказав сам диктатор на економічному форумі в Петербурзі. Найбільше, до слова, його зачепила згадка про вік, тож про це він заговорив першим. Мовляв, головне — не цифри, а дієздатність.

Також Путіна зачепило, що Зеленський у листі згадав час його перебування при владі. А от у зустрічі із Зеленським він сенсу зараз не бачить. Потреба, нібито, є лише для України — зупинити «наступ» Росії. І під час виступу він звернувся до своєї армії із закликом працювати далі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
748
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