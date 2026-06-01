У Кремлі розлютилися через затримання Францією нафтового танкера: що заявили

Дмитро Пєсков / © Reuters

Росія звинуватила Францію у порушенні закону та пообіцяла захищати свої судна в морі. Натомість французька сторона наголошує, що нафтовий танкер затримали силами ВМС абсолютно законно, адже він потрапив під міжнародні санкції.

Про це повідомили російські ЗМІ із посиланням на заяву речника президента РФ Дмитра Пєскова.

Позиція російської сторони

У Кремлі висловили категоричну незгоду з діями європейської країни, звинувативши її у порушенні чинних правових норм.

«Ми вважаємо такі дії незаконними, вони межують з піратством міжнародним. Ми абсолютно не згодні, що вони здійснюються у повній відповідності до міжнародного права», — заявив Пєсков.

Речник російського диктатора також додав, що Москва вже впроваджує кроки для безпеки власних товарів на глобальних маршрутах. За його словами, Російська Федерація «продовжить вживати цю низку заходів з урахуванням, скажімо так, наявного ось цього негативного досвіду».

Причина затримання та позиція Франції

Раніше того ж дня про проведення успішної морської операції у соцмережі Х поінформував президент Франції Еммануель Макрон. Він уточнив, що Військово-морські сили Франції разом із партнерами перехопили в акваторії Атлантичного океану нафтовий танкер Tagor.

Франція захопила нафтовий танкер, який прямував з РФ / © Еммануель Макрон на Х

Президент Франції підкреслив, що затримання відбулося через дію чинних міжнародних санкцій щодо судна.

«Неприпустимо, щоб кораблі обходили міжнародні санкції, порушували морське право та фінансували війну, яку Росія веде проти України вже понад чотири роки. Ці судна, які нехтують навіть найелементарнішими правилами морського судноплавства, також становлять загрозу для навколишнього середовища та безпеки всіх», — заявив Макрон.

Тіньовий флот РФ — останні новини

Нагадаємо, у Чорному морі поблизу північного узбережжя Туреччини 28 травня невідомі дрони атакували три танкери «тіньового флоту» Росії. Один із ударів припав на машинне відділення судна, ще два кораблі потрапили під обстріл під час перевалки вантажу.

Також у травні Україна уразила два танкери російського «тіньового флоту» біля входу до порту «Новоросійськ», які перевозили нафту.

А ще раніше у березні невідомий безпілотник атакував турецький танкер Altura, який перевозив велику партію російської сирої нафти. Внаслідок удару на судні пролунав потужний вибух.

