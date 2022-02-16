У Кремлі розповіли про реакцію Путіна на звернення Думи про визнання "ЛНР" і "ДНР"

У Кремлі розповіли про реакцію Путіна на звернення Думи про визнання "ЛНР" і "ДНР"

Держдума РФ проголосувала за документ 15 лютого.

Речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков розповів про реакцію глави Кремля на звернення депутатів Державної думи РФ із пропозицією визнати так звані маріонеткові "ЛДНР".

Про це він розповів на брифінгу 16 лютого.

"Президент (президент РФ Володимир Путін. - Ред.) звернення отримав, відреагував, взяв до уваги. Це звернення – яскравий показник настрою наших депутатів. Президент наголошує на тому, що головне — врегулювати ситуацію на південному сході України, а цьому сприятимуть інструменти мінських домовленостей", — зазначив Пєсков.

Водночас він висловив позицію, що визнання самопроголошених так званих "ЛНР" і "ДНР" "не корелюється із Мінськими угодами".

"Президент (Володимир Путін. - Ред.) сказав, що головне завдання – реалізація мінського комплексу заходів", – додав він.

Нагадаємо, Російська Держдума зробила перший крок до визнання самопроголошених "ЛНР" та "ДНР", ухваливши 15 лютого відповідний законопроєкт. Тепер документ чекає на рішення Володимира Путіна.

На дії російської думи вже відреагували у Верховній Раді України. Там ухвалили постанову із закликом до міжнародної спільноти не визнавати незалежності самопроголошених утворень.

У МЗС наголосили, що визнання Росією т. зв. "ЛДНР" означатиме її свідомий вихід із Мінських домовленостей. Такий крок завдасть серйозного удару політико-дипломатичному врегулюванню, над просуванням якого зараз активно працюють Україна та її партнери.

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