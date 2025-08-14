У Кремлі розповіли подробиці зустрічі Путіна і Трампа

Володимир Путін. / © Associated Press

Реклама

Програма зустрічі "фюрера" РФ Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа на базі американських ВПС "Елмендорф-Річардсон" на Алясці погоджена. Вона розпочнеться о 22:30 за Києвом.

Про це заявив помічник господаря Кремля Юрій Ушаков.

"Підготовка увійшла до завершальної фази. Всі питання вирішуються в інтенсивному режимі", - наголосив російський посадовець.

Реклама

З його слів, зустріч розпочнеться з розмови тет-а-тет у присутності перекладачів. Тим часом переговори Трампа і Путіна у складі делегацій відбудуться за формулою "5 на 5".

У складі російської будуть очільник МЗС Сергій Лавров, помічник "фюрера" Юрій Ушаков, міністр оборони Андрій Бєлоусов, міністр фінансів Антон Сілуанов та спецпредставник президента з інвестиційно-економічного співробітництва Кирило Дмитрієв.

"З урахуванням того, що обговорюватимуться вельми важливі теми з чутливим характером, коло учасників переговорів з російської делегації нешироке", - додав помічник Путіна.

Він також повідомив, що після саміту Путін та Трамп проведуть спільну пресконференцію.

Реклама

Нагадаємо, Ушаков "центральною темою" саміту на Алясці назвав врегулювання української "кризи", тобто війни. З його слів, це відбуватиметься з "урахуванням обговорення", яке було у Кремлі 6 серпня за участю спеціального посланця президента США Стіва Віткоффа.

Зауважимо, Дональд Трамп після переговорів з європейськими лідера заявив, що "будуть дуже серйозні наслідки" для Путіна та Росії, якщо диктатор не погодиться припинити війну. Разом з тим, за словами очільника Білого дому, "є гарний шанс влаштувати другу зустріч" одразу після першої. Йдеться про переговори самого Трампа, Путіна і Зеленського.

Тим часом джерела WSJ дізналися, чому Трамп проти участі Зеленського у зустрічі на Алясці. Нібито американський лідер побоюється, що це може зірвати процес. Натомість він пообіцяв, що запросить українського президента на другу зустріч із Путіним, якщо переговори на Алясці створять умови для прямих контактів.