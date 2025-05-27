Меморандум щодо війни в Україні міститиме важливий термін — МЗС Росії

Марія Захарова / © Associated Press

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Російська Федерація працює над черговим дипломатичним документом у контексті повномасштабної війни проти України.

Як повідомили у ЗМІ країни-агресорки, йдеться про так званий меморандум, в якому Москва планує прописати власні «принципи врегулювання» конфлікту.

Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що в документі можуть бути зазначені «умови врегулювання», включно з тимчасовими рамками потенційного укладання мирної угоди, а також можливістю тимчасового припинення вогню.

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«Росія продовжує розроблення проєкту меморандуму щодо майбутнього мирного договору з визначенням низки позицій, таких, як принципи врегулювання, терміни можливого укладання мирної угоди, потенційне припинення вогню на певний час у разі досягнення відповідних домовленостей», — цитують Захарову російські медіа.

За словами Захарової, після завершення розроблення проєкту документ буде передано українській стороні. Вона також припустила, що «у Києві нібито ведуть аналогічну роботу» і, мовляв, мають передати свої пропозиції Москві.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заговорив про меморандум, який у майбутньому може призвести до договору про мир в Україні. Але тепер влада РФ вигадала причину, щоб зірвати можливе підписання.

У коментарі ЗМІ директор правового департаменту МЗС РФ Максим Мусіхін заявив, що для підписання документа потрібна «нова влада» в Україні.

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За його словами, cпікер Верховної Ради може не підійти на роль підписанта, а президент України Володимир Зеленський є «нелегітимним».