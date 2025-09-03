У Кремлі розсердилися на Мерца: що не сподобалося Путіну

Володимир Путін. / © Associated Press

В адміністрації російського президента-диктатора Володимира Путіна поскаржилися на канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Мовляв, Москві не подобаються його останні заяви.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков у коментарях росЗМІ.

З його слів, Мерц протягом останнього часу “допустив багато поганих заяв на адресу Путіна”. Саме тому, нахабно додав Пєсков, думку німецького канцлера щодо російсько-українського конфлікту “враховувати не варто”.

Зауважимо, що так представник Путіна прокоментував слова канцлера ФРН про те, що Швейцарія могла би бути вдалим місцем для проведення саміту України і Росії.

Заява Мерца про Путіна

В інтерв’ю телеканалу Sat.1 Мерц жорстко розкритикував російського “фюрера” Путіна, назвавши його, «можливо, найтяжчим воєнним злочинцем нашого часу» і закликав економічно виснажити Росію.

Канцлер наголосив, що ставленні до диктатора РФ не може бути «жодної поступливості», адже Кремль вдається до «терору проти цивільного населення». Саме тому, каже Мерц, світ повинен чітко розуміти, як поводитися з воєнними злочинцями.