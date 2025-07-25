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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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У Кремлі скаржаться на несумісність меморандумів: детальніше

Російський меморандум щодо припинення вогню містить чимало ультиматумів, але в Кремлі, ймовірно, про це забули.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Володимир Путін і Дмитро Пєсков.

Володимир Путін і Дмитро Пєсков. / © Getty Images

У Кремлі вкотре заявляють про “важку роботу” через проєкти меморандумів України та агресорки Росії щодо припинення вогню.

Про це заявив речник “фюрера” Дмитро Пєсков.

З його слів, проєкти меморандумів РФ та України “діаметрально протилежні”. Однак представник Кремля не сказав, що саме документ Москви заповнений ультиматумами. Зокрема, Росія вимагає виведення ЗСУ із чотирьох областей України, “міжнародного визнання Криму, Донбасу і Новоросії у складі Росії”, нейтралітету України тощо.

“Їх (меморандуми - Ред.) не можна зблизити відразу, знадобиться складна робота”, - висловився Пєсков.

Нагадаємо, після переговорів у Стамбулі 23 липня очільник російської делегації, помічник “фюрера” Володимир Мединський заявив, що позиції України та РФ "далекі одна від одної" меморандумах. З його слів, під час зустірчі сторони “довго обговорювали позиції, викладені нашими сторонами в меморандумах, які передали минулого разу”.

Тим часом Sky News пише, що Володимир Путін і далі грає у “дипломатію”. Те, що “фюрер” відправи утретє свою делегацію до Стамбула, зовсім не означає, що диктатор хоче припинити війну вже найближчим часом.

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