За словами речника Кремля, там ніколи не "випереджають події".

Розмова Путіна та Трампа запланована на вівторок, 18 березня. Інформацію підтвердив прессекретар кремлівського диктатора Дмитро Пєсков.

Про це пише російське пропагандистське видання ТАСС.

"Розмова дійсно готується. Але розмови двох президентів апріорі не підлягають обговоренню змістовному, тому ми цього не робитимемо", - заявив він "РИА Новости".

Нагадаємо, Трамп планує обговорити з Путіним питання територій і "поділ певних активів" між РФ і Україною.

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