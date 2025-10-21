У Кремлі сказали, чи можуть лідери ЄС взяти участь у саміті в Будапешті

Володимир Путін. / © Associated Press

Для зустрічі президента США Дональда Трампа і диктатора РФ Володимира Путіна в Угорщині потрібна серйозна підготовка, на яку може знадобитися час. Мовляв, поки “розуміння щодо дат” немає.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

З його слів, нібито на Москву і Вашингтон чекає “непроста робота”. Втім, вихвалився представник “фюрера”, настрій у Кремлі робочий.

Пєсков також звинуватив Європу в тому, мовляв, вона “не є прихильником миру”, а натомість “підбурює Київ до продовження війни”.

“Передчасно говорити про участь у російсько-американському саміті в Угорщині будь-кого з країн ЄС. Деталі зустрічі ще не обговорювалися”, - додав речник кремлівського “фюрера”.