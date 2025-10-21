- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 63
- Час на прочитання
- 1 хв
У Кремлі сказали, чи можуть лідери ЄС взяти участь у саміті в Будапешті
Для зустрічі президента США Дональда Трампа і диктатора РФ Володимира Путіна в Угорщині потрібна серйозна підготовка, на яку може знадобитися час. Мовляв, поки “розуміння щодо дат” немає.
Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.
З його слів, нібито на Москву і Вашингтон чекає “непроста робота”. Втім, вихвалився представник “фюрера”, настрій у Кремлі робочий.
Пєсков також звинуватив Європу в тому, мовляв, вона “не є прихильником миру”, а натомість “підбурює Київ до продовження війни”.
“Передчасно говорити про участь у російсько-американському саміті в Угорщині будь-кого з країн ЄС. Деталі зустрічі ще не обговорювалися”, - додав речник кремлівського “фюрера”.