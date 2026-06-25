У Кремлі стривожилися через зміну позиції Трампа щодо України: нова заява Лаврова

Сергій Лавров / © Associated Press

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У Кремлі занепокоїлися через можливу зміну позиції президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні. Після саміту G7 у Франції Москва вимагає від Вашингтона пояснень.

Про це пише видання Bild.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва хоче зрозуміти, що саме сталося під час зустрічі лідерів G7.

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“Ми хочемо зрозуміти, що сталося в Евіані”, — сказав Лавров.

Причиною стали заяви президента Франції Еммануеля Макрона. За його словами, після переговорів із партнерами по G7 Трамп нібито дійшов висновку, що Росія не хоче миру в Україні.

Особливо Москву могло занепокоїти твердження Макрона про те, що попередні домовленості між Трампом і Володимиром Путіним були фактично “поховані” в Евіані. Водночас у Кремлі продовжують наполягати на цих односторонніх домовленостях.

Лавров спробував применшити значення можливого розвороту у позиції США. Повідомлення про те, що Трамп міг дати Києву “зелене світло” на жорсткіші атаки по Росії, він назвав “видаванням бажаного за дійсне”.

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Додаткове роздратування в Москві могли викликати останні заяви Трампа під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Білому домі.

Президент США несподівано позитивно висловився про Володимира Зеленського та українську армію. Трамп заявив, що Україна “доволі добре тримається”, назвав Зеленського “хоробрим” і відзначив “чудову техніку” та “чудових бійців” України.

Це різко контрастує з його попередніми публічними випадами проти українського президента. Тепер же Трамп демонструє значно інший тон щодо Києва.

У Вашингтоні також дедалі частіше говорять про зміну динаміки на фронті. Заступник держсекретаря США Джеремі Левін заявив про “широкий консенсус” між Трампом, Зеленським та європейськими союзниками.

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За його словами, Україна “поки що виграє війну”, а за сприятливих умов українські сили переходять у наступ. Левін також наголосив, що Київ змінив динаміку війни, зокрема завдяки ударам по російській енергетичній інфраструктурі.

Він також згадав про відновлення американських санкцій проти російської нафти.

Чи стане ця зміна риторики Вашингтона довгостроковою, поки невідомо. Однак у Кремлі, як пишуть медіа, уважно стежать за заявами Білого дому та американського уряду.

США змінюють підхід до війни в Україні: останні новини

Останнім часом у Кремлі дедалі частіше реагують на зміну риторики Дональда Трампа щодо війни в Україні. Москва заявляє, що США нібито відходять від ролі “об’єктивного посередника”, і публічно скаржиться на втрату довіри до американського президента.

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23 червня глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Вашингтон, на його думку, “забув” попередні заяви Трампа, які в Москві вважали близькими до своєї позиції.

На цьому тлі західні медіа повідомляли, що Трамп під час саміту G7 був вражений українськими далекобійними ударами по цілях у глибині Росії. За даними співрозмовників, обізнаних із закритими переговорами, американський президент також підтримав посилення санкцій проти російського енергетичного сектору.

Раніше Kyiv Independent писав, що у приватній розмові Трамп нібито порадив Володимиру Зеленському діяти “сміливіше” щодо Росії. За даними видання, він не вірить, що Володимир Путін піде на поступки без тиску.

На тлі спроб Києва організувати переговори Зеленський також запропонував Трампу провести саміт за участю Путіна у США. Ця ідея, за даними джерел, зацікавила американського президента, однак у Вашингтоні не очікують такої зустрічі найближчим часом.

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За даними українських медіа, Трамп вважає, що реальні переговори з Росією можливі лише за умови сильного військового тиску з боку України. Йдеться як про активні дії ЗСУ на фронті, так і про удари по військових та інфраструктурних цілях на території РФ.

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