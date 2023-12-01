У Кремлі стурбовані через майбутні вибори президента: в ISW розкрили деталі

У Кремлі "стурбовані" тим, що невдачі та провали армії РФ на війні в Україні можуть вплинути на результати президентських виборів 2024-го.

Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Фахівці ISW наголошують, що у президентській кампанії президент-диктатор Володимир Путін хоче зосередити увагу на внутрішніх справах РФ та критиці Заходу, але не на війні в Україні.

Окрім того, російські посадовці хочуть посилити цензурування в країні. Пояснюють це тим, що росіяни, які виїхали з країни, почали спроби дискредитувати майбутні президентські вибори в країні.

"Путін та інші російські урядовці вже сигналізували про свій намір посилити цензуру, стверджуючи, що деякі громадяни, які виїхали з Росії, та інші, які все ще перебувають в країні, почали спроби дискредитувати майбутні президентські вибори, і що Росія зробить "усе необхідне", щоб запобігти втручанню у вибори", - йдеться у повідомленні.

Влада РФ також намагалася консолідувати контроль над російським інформаційним простором і посилила заходи щодо заохочення самоцензури. Також на вибори можуть впливати родичі мобілізованих. Адже в Росії збільшилась кількість скарг та закликів про допомогу мобілізованим, незважаючи на спроби цензурувати їх.

Аналітики ISW вважають, що Кремль, імовірно, намагався зміцнити народну підтримку Путіна по всій Росії, створивши мережу "проксі" для проведення кампанії від імені очільника Кремля.

Нагадаємо, видання Reuters повідомляло, що Путін не піде на мир в Україні до результатів виборів президента США, які мають відбутися в листопаді 2024 року.

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