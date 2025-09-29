- Дата публікації
У Кремлі зробили цинічну заяву про зрив мирних переговорів
У Москві заявляють про паузу через Україну.
В Кремлі цинічно знімають з себе відповідальність за зрив мирних переговорів Росії та України, обвинувачуючи у цьому Київ.
Про це заявив речник адміністрації президента-диктатора РФ Дмитро Пєсков.
З його слів, нібито у переговорах з Україною “виникла пауза” через небажання Києва продовжувати діалог.
Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Росія відкидає будь-які переговори щодо врегулювання війни в Україні. За його словами, після саміту на Алясці Росія відмовилася від двостороннього і трьохстороннього формату перемовин.