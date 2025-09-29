ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
410
Час на прочитання
1 хв

У Кремлі зробили цинічну заяву про зрив мирних переговорів

У Москві заявляють про паузу через Україну.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Дмитро Пєсков.

Дмитро Пєсков. / © Getty Images

В Кремлі цинічно знімають з себе відповідальність за зрив мирних переговорів Росії та України, обвинувачуючи у цьому Київ.

Про це заявив речник адміністрації президента-диктатора РФ Дмитро Пєсков.

З його слів, нібито у переговорах з Україною “виникла пауза” через небажання Києва продовжувати діалог.

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Росія відкидає будь-які переговори щодо врегулювання війни в Україні. За його словами, після саміту на Алясці Росія відмовилася від двостороннього і трьохстороннього формату перемовин.

Дата публікації
Кількість переглядів
410
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie