У Кремлі зробили цинічну заяву про зрив мирних переговорів

В Кремлі цинічно знімають з себе відповідальність за зрив мирних переговорів Росії та України, обвинувачуючи у цьому Київ.

Про це заявив речник адміністрації президента-диктатора РФ Дмитро Пєсков.

З його слів, нібито у переговорах з Україною “виникла пауза” через небажання Києва продовжувати діалог.

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Росія відкидає будь-які переговори щодо врегулювання війни в Україні. За його словами, після саміту на Алясці Росія відмовилася від двостороннього і трьохстороннього формату перемовин.