Пєсков заявив, що Росія прагне миру: що сказали в Кремлі

Пєсков / © Associated Press

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Речник російського диктатора Дмитро Пєсков відзначився новою порцією цинічних заяв, намагаючись виправдати збройну агресію проти України. Поки російська армія щодня обстрілює мирні українські міста, у Кремлі лицемірно говорять про бажання миру та нахабно звинувачують Київ в ударах по цивільних.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

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«ЗС РФ планомірно завдають ударів по цілях в Україні», — заявив Пєсков.

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У традиційній для російської пропаганди манері Пєсков спробував перекласти провину на жертву. Ігноруючи щоденні російські обстріли цивільної інфраструктури, він цинічно заявив, нібито саме Україна б’є по мирних об’єктах і цим відкрила скриньку Пандори.

На тлі постійних атак речник Кремля знову маніпулював темою переговорів, щоб виправдати вторгнення. Пєсков намагався переконати, нібито Москва дуже хоче миру, але просто не має іншого вибору, окрім як воювати далі.

«Росія виступає за якнайшвидше врегулювання українського конфлікту, проводить спеціальну військову операцію за відсутності можливостей його мирного вирішення», — зазначив він, вкотре демонструючи повністю викривлену реальність російського керівництва.

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Нагадаємо, Кремль цинічно погрожує знищувати комерційні судна в Чорному морі. Мовляв, їх використовують для перевезення озброєння, боєприпасів та пального для ЗСУ.

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Раніше ми писали, у ніч проти 10 вересня росіяни здійснили атаку на Україну 149 ударними безпілотниками, включно з реактивними. Є влучання та руйнування в областях.

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