У Кремлі видали "методичку" про висвітлення "воєнного стану": "Важливо заспокоїти аудиторію"

Адміністрація Путіна "радить" і провести паралель між запровадженням "воєнного стану" та російською боротьбою з COVID-19.

Адміністрація російського президента-диктатора Володимира Путіна видала "рекомендації", як засобам масової пропаганди писати про "воєнний стан" в окупованих областях України.

Про це повідомляє видання Meduza.

Ресурсу вдалося ознайомитися з "методичкою" Кремля про те, як потрібно "інформувати" глядачів і читачі про "указ" диктатора Путіна. "Рекомендації" починаються з ключового вказівки для пропаганди: "Важливо заспокоїти аудиторію - нічого істотного не змінилося".

Зазначається, що російські ЗМП повинні розповісти, що "воєнний стан" оголошено "лише на чотирьох територіях", які РФ тимчасово окупувала в Україні.Обмеження, які запровадили в інших регіонах "рекомендується пояснювати турботою про "захист критично важливої ​​інфраструктури".

Адміністрація Путіна "радить" пропаганді провести паралель між запровадженням "воєнного стану" та російською боротьбою з COVID-19. "Використовується досвід боротьби з коронавірусом, коли все змінювалося швидко", - йдеться у путінських "правилах".

До слова, під час пандемії і пропагандисти, як і сам Путін стверджували, мовляв, РФ дуже ефективно впоралася з пандемією. Втім, в країні провалили вакцнацію, а смертність стала однією з найбільших у світі.

В інструкціях про про висвітлення "воєнного стану" також наголошують на важливості казати про те, що "чиновники займуться "мобілізацією промисловості, орієнтуванням економіки на роботу під завдання армії та заходами підтримки мобілізованих та їхніх сімей". У "методичці" Кремля зазначено, що це буде супроводжуватися "скороченням бюрократії".

"Воєнний стан" Путіна на території України

Кремлівський "фюрер" 19 жовтня оголосив про запровадження "воєнного стану" на частині окупованих Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей. Диктатор також заявив про рівень підвищеної готовності на територіях Центрального (зокрема, це Москва) і Південного федеральних округів.

В Офісі президента назвали дії Путіна "легалізацією мародерства на території України" Михайло Подоляк наголосив, що для України це не змінює нічого.

МЗС назвало указ Путіна нікчемним. У відомстві наголошують, що метою окупантів є придушення опору українців, а ще "документ" є новим злочином Росії проти українців.

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