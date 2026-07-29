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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
406
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У Кремлі відкинули сценарій мирних переговорів і заговорили про «гордість» Росії: подробиці

Лавров, коментуючи мирні переговори, цинічно заявив, що Росія «не поступиться гордістю».

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Сергій Лавров.

Сергій Лавров. / © Associated Press

Захід нібито висуває Кремлю ультиматуми щодо умов завершення війни в Україні. Втім, Москва «не поступиться гордістю».

Про це зухвало заявив очільник МЗС Росії Сергій Лавров в інтерв’ю росЗМІ.

Він повторив пропагандистські твердження, що для Росії неприйнятним є сценарій, за якого спочатку відбудеться припинення вогню, а потім — переговори за участю України, РФ, США, а також країн Європи. Лавров цинічно назвав такий перебіг подій «ультиматумом».

Поміркував російський міністр і про «національні інтереси Росії», заявивши, що головне для Кремля — це «збереження її самостійності як держави». Лавров також повторив наратив про необхідність гарантувати «безпеку російських кордонів» і не допустити будь-якого зовнішнього впливу на внутрішню політику країни.

Крім того, Лавров закликав Росію діяти жорсткіше на міжнародній арені та, за його словами, знайти «здорову агресію» у своїй зовнішній політиці.

Нагадаємо, днями речниця МЗС Марія Захарова заявили про «готовність до дипломатичного врегулювання війни» та буцімто готова розглядати «пропозиції й ідеї». Втім, з її слів, мир має відбуватися за традиційним російським сценарієм.

Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков нахабно заявляє, що війна в Україні «може закінчитися до кінця доби». Втім, якщо РФ «досягне своїх ціле». Водночас припинити бойові дії Москва не готова.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
406
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