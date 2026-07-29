У Кремлі відкинули сценарій мирних переговорів і заговорили про «гордість» Росії: подробиці

Сергій Лавров. / © Associated Press

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Захід нібито висуває Кремлю ультиматуми щодо умов завершення війни в Україні. Втім, Москва «не поступиться гордістю».

Про це зухвало заявив очільник МЗС Росії Сергій Лавров в інтерв’ю росЗМІ.

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Він повторив пропагандистські твердження, що для Росії неприйнятним є сценарій, за якого спочатку відбудеться припинення вогню, а потім — переговори за участю України, РФ, США, а також країн Європи. Лавров цинічно назвав такий перебіг подій «ультиматумом».

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Поміркував російський міністр і про «національні інтереси Росії», заявивши, що головне для Кремля — це «збереження її самостійності як держави». Лавров також повторив наратив про необхідність гарантувати «безпеку російських кордонів» і не допустити будь-якого зовнішнього впливу на внутрішню політику країни.

Крім того, Лавров закликав Росію діяти жорсткіше на міжнародній арені та, за його словами, знайти «здорову агресію» у своїй зовнішній політиці.

Нагадаємо, днями речниця МЗС Марія Захарова заявили про «готовність до дипломатичного врегулювання війни» та буцімто готова розглядати «пропозиції й ідеї». Втім, з її слів, мир має відбуватися за традиційним російським сценарієм.

Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков нахабно заявляє, що війна в Україні «може закінчитися до кінця доби». Втім, якщо РФ «досягне своїх ціле». Водночас припинити бойові дії Москва не готова.

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