У Кремлі відповіли, чи буде перемир’я на Великдень
З ініціативою припинити вогонь на Великдень раніше виступила Україна. Пєсков повідомив про рішення Путіна.
У Кремлі заявили, мовляв, наразі диктатор-президент Росії Володимир Путін не ухвалював рішень щодо великоднього перемир’я з Україною.
Про це заявив речник «фюрера» Дмитро Пєсков.
«На сьогодні жодних рішень верховний головнокомандувач не ухвалював», — висловився представник Кремля.
Нагадаємо, днями президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна передала Кремлю нову пропозицію щодо енергетичного перемир’я. Київ неодноразово пропонував Москві припинити вогонь «хоча б на Великдень». Втім, Москва досі мовчить.
Зауважимо, що раніше у Кремлі зухвало заявили, мовляв, пропозиції Києва про «великоднє перемир’я» не мають «чітко сформульованої ініціативи». Речник «фюрера» Дмитро Пєсков цинічно наголосив, мовляв, Зеленському слід «ухвалити рішення для виходу на мир, а не на перемир’я».