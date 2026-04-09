У Кремлі відповіли, чи буде перемир’я на Великдень

З ініціативою припинити вогонь на Великдень раніше виступила Україна. Пєсков повідомив про рішення Путіна.

Володимир Путін. / © Associated Press

У Кремлі заявили, мовляв, наразі диктатор-президент Росії Володимир Путін не ухвалював рішень щодо великоднього перемир’я з Україною.

Про це заявив речник «фюрера» Дмитро Пєсков.

«На сьогодні жодних рішень верховний головнокомандувач не ухвалював», — висловився представник Кремля.

Нагадаємо, днями президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна передала Кремлю нову пропозицію щодо енергетичного перемир’я. Київ неодноразово пропонував Москві припинити вогонь «хоча б на Великдень». Втім, Москва досі мовчить.

Зауважимо, що раніше у Кремлі зухвало заявили, мовляв, пропозиції Києва про «великоднє перемир’я» не мають «чітко сформульованої ініціативи». Речник «фюрера» Дмитро Пєсков цинічно наголосив, мовляв, Зеленському слід «ухвалити рішення для виходу на мир, а не на перемир’я».

