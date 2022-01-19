У Кремлі відповіли на пропозицію Туреччини провести зустріч Ердогана із Путіним та Зеленським

У Москві хочуть, щоб Туреччина "вплинула на Київ".
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував пропозицію президента Туреччини Реджепа Ердогана провести переговори Володимира Зеленського та Володимира Путіна в Анкарі.
Про це пише ТАСС.
За його словами, Москва вітає зусилля будь-яких країн щодо "врегулювання ситуації в Україні". Пєсков традиційно звинуватив українську сторону у, мовляв, невиконанні Мінських домовленостей, які сама ж РФ регулярно і порушує.
Спікер Путіна заявив, що "основні розбіжності між Росією та Україною пов'язані саме із пробуксуванням цього процесу". Пєсков зазначив, що якщо Анкара може "вплинути на Київ і спонукати його на виконання зобов'язань за Мінськими угодами", то в Москві це тільки вітатимуть.
"Місце ж проведення якихось контактів - це другорядне", - сказав він.
Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про можливість стати посередником між Україною та Росією на тлі зростання напруженості через стягнення військ РФ до українського кордону. У зв'язку з цим Ердоган запросив Володимира Путіна та Володимира Зеленського для діалогу до Анкари та сам поїде до Києва для зустрічі із українським керівництвом.
Як повідомлялося, Ердоган вважає вторгнення Росії до України нереалістичним.
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