ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
396
Час на прочитання
1 хв

У Кремлі відповіли, чи дійсно Лавров "потрапив у немилість" Путіна

У Кремлі відреагували на чутки про те, що Путін посварився з одним із найвищих чиновників Кремля - Лавровим.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Сергій Лавров і Володимир Путін.

Сергій Лавров і Володимир Путін. / © Associated Press

Інформацію ЗМІ про те, що очільник російського МЗС Сергій Лавров "потрапив у немилість" диктатора РФ Володимира Путіна, - це начебто брехня.

Про це заявив речник “фюрера” Дмитро Пєсков.

Під час традиційного щоденного брифінгу Пєсков спростував чутки про сварку між Путіним і Лавровим. З його слів, такі припущення медіа «не відповідають дійсності» та "не мають нічого правдивого".

Представник Кремля наголосив, що 75-річний Лавров продовжуватиме виконувати свої обов'язки. До слова, у кріслі очільника МЗС Росії він перебуває від 2004-го.

"Безумовно, Лавров продовжує працювати міністром закордонних справ", – наголосив представник “фюрера”, відповідаючи на уточнювальне запитання.

Стаття The Moscow Times

У статті йдеться про те, що причиною розриву між ними стала «катастрофічна» розмова Лаврова з держсекретарем США Марко Рубіо. Вона відбулася перед тим, як Вашингтон запровадив санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній та скасував заплановану зустріч між Путіним і Дональдом Трампом.

За даними ЗМІ, що Лавров не був присутній на засіданні Ради безпеки Росії 5 листопада, попри те, що є її постійним членом. Окрім того, міністр втратив статус очільника російської делегації на саміті G20, що відбудеться в Йоганнесбурзі 20- 24 листопада.

Дата публікації
Кількість переглядів
396
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie