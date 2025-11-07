- Дата публікації
У Кремлі відповіли, чи дійсно Лавров "потрапив у немилість" Путіна
У Кремлі відреагували на чутки про те, що Путін посварився з одним із найвищих чиновників Кремля - Лавровим.
Інформацію ЗМІ про те, що очільник російського МЗС Сергій Лавров "потрапив у немилість" диктатора РФ Володимира Путіна, - це начебто брехня.
Про це заявив речник “фюрера” Дмитро Пєсков.
Під час традиційного щоденного брифінгу Пєсков спростував чутки про сварку між Путіним і Лавровим. З його слів, такі припущення медіа «не відповідають дійсності» та "не мають нічого правдивого".
Представник Кремля наголосив, що 75-річний Лавров продовжуватиме виконувати свої обов'язки. До слова, у кріслі очільника МЗС Росії він перебуває від 2004-го.
"Безумовно, Лавров продовжує працювати міністром закордонних справ", – наголосив представник “фюрера”, відповідаючи на уточнювальне запитання.
Стаття The Moscow Times
У статті йдеться про те, що причиною розриву між ними стала «катастрофічна» розмова Лаврова з держсекретарем США Марко Рубіо. Вона відбулася перед тим, як Вашингтон запровадив санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній та скасував заплановану зустріч між Путіним і Дональдом Трампом.
За даними ЗМІ, що Лавров не був присутній на засіданні Ради безпеки Росії 5 листопада, попри те, що є її постійним членом. Окрім того, міністр втратив статус очільника російської делегації на саміті G20, що відбудеться в Йоганнесбурзі 20- 24 листопада.