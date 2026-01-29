У Кремлі відповіли, чи дійсно припинять удари по енергетиці України

Володимир Путін. / © Associated Press

У Росії так звані «воєнкори» почали поширювати інформацію, що нібито Україна і Росія розпочали «енергетичне перемир’я». У Кремлі заяву не підтверджують, але і не спростовують.

Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

Під час традиційного щоденного брифінгу представники росЗМІ попросили представника Кремля прокоментувати інформацію про те, чи відбуваються переговори про заборону ударів по енергетиці.

Втім, Пєсков ухилився від відповіді. Мовляв, поки що не може коментувати інформацію про нібито домовленості між РФ і Україною щодо «енергетичного перемир’я».

«Ні, я не можу поки що це коментувати», — відповів представник «фюрера».

Що відомо

У четвер, 29 січня, російські «воєнкори» почали заявляти про нібито заборону ударів по Києву та енергетиці. У їхніх повідомленнях йдеться про те, що начебто від 07:00 у збройних силах РФ «запроваджено заборону на вогневе ураження будь-яких об’єктів у Києві та області, будь-яких об’єктів інфраструктури по всій Україні».

Офіційної інформації від України немає. Водночас військові експерти та різні телеграм-канали з обережністю ставляться до заяв. Зокрема, радник міністра оборони Сергій Стерненко закликав не вестися на це, називаючи повідомлення «вкидом», а «Миколаївський Ваньок» просить бути пильними.

