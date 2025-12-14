ТСН у соціальних мережах

Політика
1105
1 хв

У Кремлі відповіли, чи розглядається зупинення війни в Україні за корейським сценарієм

У Москві дали зрозуміти, що відкинуть будь-які українські та європейські правки у мирний план США.

Анастасія Павленко
Юрій Ушаков

Юрій Ушаков / © Associated Press

Корейський сценарій закінчення війни в Україні не розглядався жодного разу.

Про це заявив Юрій Ушаков, помічник президента Росії Володимира Путіна з зовнішньополітичних питань.

«Ми обговорювали різні варіанти, що стосуються врегулювання, і американці знають про наші підходи, але точно корейський сценарій жодного разу не обговорювався. Я навіть не чув», — запевнив він.

«Я думаю, що внесок українців в та європейців у ці папери (мирний план — ред.) навряд чи буде конструктивним. У цьому проблема. Ми поки що їх не бачили, але якщо будуть відповідні поправки, то у нас будуть дуже різкі заперечення, оскільки ми дуже чітко виклали нашу позицію, яка була начебто цілком зрозуміла американцям», — сказав він.

Раніше Ушаков назвав ключовим автором можливих змін у мирному плані щодо припинення війни в Україні Джареда Кушнера — зятя президента США Дональда Трампа.

«Якщо верстатиметься й далі на папері якийсь план, який веде до врегулювання війни в Україні, то ручкою водитиме саме пан Кушнер», — сказав Ушаков.

Раніше видання The Washington Post повідомило, що США розглядають можливість припинення війни в Україні за так званим «корейським сценарієм», який передбачає замороження конфлікту вздовж поточної лінії фронту без остаточного врегулювання територіальних питань.

