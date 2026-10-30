У Кремлі відповіли, чи візьме Путін слухавку, якщо зателефонує Зеленський

Володимир Путін. / © Associated Press

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У Кремлі цинічно заявили, що «фюрер» РФ Володимир Путін нібито готовий поговорити телефоном із президентом України Володимиром Зеленським. Втім, якщо той сам зателефонує.

Про це речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив в одному з інтерв’ю.

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На запитання, чи готовий Путін поговорити телефоном із Зеленським, якщо той ініціює розмову, речник Кремля відповів, що нібито «фюрер» готовий. Втім, переклав відповідальність на українського лідера, який поки цього не зробив.

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«Ніхто поки не телефонував», — зухвало заявив Пєсков.

Представника Кремля також запитали, чи відповів би Путін на дзвінок президента Франції Еммануеля Макрона або канцлера Німеччини Фрідріха Мерца .Речник російського диктатора запевнив, що начебто той «відкритий для діалогу з усіма».

«Також візьме слухавку. Він відкритий для діалогу з усіма», — висловився Пєсков.

Зустріч Зеленського і Путіна — що відомо

Президент США Дональд Трамп заявив, що готується до зустрічі з президентом Володимиром Зеленським і диктатором Володимиром Путіним. За його словами, у процесі пошуку шляхів завершення російсько-української війни нібито вдалося досягти «значного прогресу».

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Своєю чергою, Володимир Зеленський заявив, що дата переговорів із Володимиром Путіним невідома, адже це повністю залежить від рішення Кремля. З його слів, Москва «ніколи цього раніше не підтримувала».

Водночас помічник господаря Кремля Юрій Ушаков заявив, що Путін готовий прийняти Зеленського у Москві. Він нахабно додав, що в разі такого візиту українському лідеру забезпечать «усі умови», зокрема безпеку.

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