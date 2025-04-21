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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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У Кремлі відповіли на пропозицію США продовжити перемир’я

Захарова стверджує, що під час “Великоднього перемир’я” ЗСУ використовували для ударів по росіянах американські озброєння HIMARS.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Кремль

Кремль / © Associated Press

Речниця російського МЗС Марія Захарова цинічно прокоментувала висловлене Держдепартаментом США сподівання, що після Великодня режим припинення вогню між Росією та Україною буде продовжено.

У своєму дописі в Telegram увечері 20 квітня представниця російської дипломатії заявила, що Київ не дотримувався так званого «Великоднього перемир’я», яке оголосив президент держави-агресорки Володимир Путін.

При цьому Захарова додала, що ЗСУ використовували у цей час для ударів по росіянах американські озброєння HIMARS.

Речниця відомства Лаврова також звинуватила Україну в нібито порушенні «енергетичного перемир’я», заявивши про українські атаки по «цивільній енергетичній інфраструктурі» РФ.

Нагадаємо, за словами речника президента РФ Дмитра Пєскова, господар Кремля не віддавав наказів щодо продовження так званого "великоднього перемир'я".

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