У Москві заявляють що про Україно говоритимуть на БРІКС.

Російська Федерація корисною "мирну" ініціативу Китаю та Бразилії, які країни запропонували щодо України.

Про це заявив помічник російського диктатора-президента Юрій Ушаков.

З його слів, під час саміту БРІКС, що триває в Казані, однією з тем буде так звана китайсько-бразильська "мирна ініціатива". Ушаков цинічно заявив, що представники не всіх країн брали участь у обговоренні "українського конфлікту". Втім, деякими гостями "ця тема торкалася під час двосторонніх зустрічей" із "фюрером" Путіним.

Зокрема, Путін обговорив "мирну ініціативу" з її авторами – лідером Китаю Сі Цзіньпіном та президентом Бразилії Лулою да Сільвою, який брав участь у переговорах через відеозв'язок.

"Росія вітає китайсько-бразильську ініціативу щодо України та вважає її корисною", висловився помічник "диктатора".

Нагадаємо, раніше Китай і Бразилія заявили про створення платформи для "врегулювання українського питання". Так звана платформа "Друзі миру" має стати відкритою платформою, яка "не прагне до конкуренції та конфронтації, а веде інклюзивний діалог".

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