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У Кремлі відреагували на негативні коментарі журналіста Карлсона щодо його інтерв’ю з Путіним

У Кремлі відреагували на негативні коментарі журналіста Карлсона щодо його інтерв’ю з Путіним

Дмитро Пєсков / Фото: Getty Images

Такер Карлсон зробив заяву після виходу інтерв'ю з Володимиром Путіним.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков відреагував на коментар американського журналіста Такера Карлсона, який після інтерв'ю з Володимиром Путіним зробив заяву про те, що "це найтупіше, що я чув".  Так журналіст прокоментував слова російського диктатора про "денацифікацію" України.  

"Він американець, багато чого не розуміє. Такер Карлсон – американський журналіст і в нього свій світогляд, і з дуже-дуже багатьом, що в нас у країні, він категорично не згоден", – заявив речник російського президента.

За його словами, у Путіна  не було мети переконувати Карлсона. 

"Сам той факт, що він брав інтерв'ю в Путіна, звичайно, не означає, що хтось намагався його навернути у свою віру... Це було б безглуздо, і ні в кого таких намірів не було", – додав речник Путіна.

Нагадаємо, Путін під час свого інтерв'ю американському провокатору Такеру Карлсону майже пів години розповідав вигадану "історію України".

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