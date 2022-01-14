У Кремлі відреагували на пропозицію Зеленського щодо проведення тристоронньої зустрічі

Таку пропозицію Зеленський зробив під час переговорів із лідером США Джо Байденом.

Речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков відреагував на пропозицію українського лідера Володимира Зеленського щодо проведення саміту Україна-США-Росія.

Про це пише пропагандистське видання "РИА Новости".

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"Ні. Поки що нічого не надходило", - сказав Пєсков російський виданням про пропозицію Зеленського.

Нагадаємо, у п’ятницю, 14 січня, голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Володимир Зеленський запропонував тристоронню зустріч за участю президента США Джо Байдена та російського лідера Володимира Путіна. За словами Єрмака, таку пропозицію Зеленський зробив під час переговорів із лідером США Джо Байденом.

Нагадаємо, раніше прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи заяву президента України Володимира Зеленського про необхідність проведення нового "нормандського саміту", заявив, що "натяки на цю зустріч ніколи не зникали", але наразі немає розуміння, коли б могла відбутися така зустріч.

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