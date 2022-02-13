У Кремлі відреагували на розмову Путіна та Байдена: подробиці

У Кремлі відреагували на розмову Путіна та Байдена: подробиці

Телефонна розмова тривала трохи понад годину.

Телефонна розмова президентів РФ і США Володимира Путіна та Джо Байдена була досить збалансованою.

Про це заявив помічник російського президента Юрій Ушаков, пише "Інтерфакс".

"Телефонна розмова тривала трохи понад годину.

Але якщо повернутися до розмови РФ-США, то можна констатувати, що характер бесіди був усе-таки досить збалансований і діловий», — сказав Ушаков.

Байден, за його словами, послався на досвід "холодної війни", коли представники США та СРСР "робили все можливе, щоб уникнути катастрофи, серйозного конфлікту".

"Він сказав, що наші дві великі держави і зараз є конкурентами, але мають зробити все, щоб підтримувати стабільність, безпеку у всьому світі. Він також наголосив, що необхідно робити все можливе, щоб уникнути найгіршого сценарію у контексті нинішньої ситуації навколо України", – сказав Ушаков.

За його словами, Путін також пройшовся з історії взаємин США та НАТО з Росією.

"Багато з озвучених у телефонній розмові кроків вже загалом утримуються в отриманих нами 26 січня з Вашингтона і штаб-квартири НАТО відповідей на російські пропозиції", — сказав помічник російського президента.

Крім того, за словами Ушакова, Байден під час розмови згадав про можливі жорсткі санкції щодо РФ у разі російського вторгнення в Україну.

Як повідомлялося, президент Франції Еммануель Макрон 12 лютого поговорив телефоном з Володимиром Путіним. Розмова тривала 1,4 години., повідомили в Єлисейському палаці Наголошується, що основна тема переговорів – це напруженість довкола України.

Читайте також:

Байден переговорив телефоном з Макроном, а до Борисполя прибув 10-й літак з озброєнням | Новини світу