У Кремлі відреагували на заяву Байдена щодо переговорів з Путіним

У Кремлі заявили, що не погодяться на умови президента США Джо Байдена щодо переговорів. Мовляв, Росія не готова закінчувати війну проти України, а саме це глава Білого дому назвав головним пунктом.

Про це заявив речник глави Росії Дмитро Пєсков, пишуть російські засоби масової пропаганди.

"Тобто фактично, що сказав президент Байден: він сказав, що переговори можливі тільки після того, як Путін піде з України. Ось, що він сказав", - наголосив Пєсков.

Спікер диктатора Володимира Путіна зауважив, що Москва не погодиться на такі умови. За його словами, так звана "спецоперація" триватиме.

"Сполучені Штати, як і раніше, не визнають нові території у складі Російської Федерації. І, звичайно, це істотно ускладнює пошук якогось взаємного ґрунту. Ґрунту, можливого для взаємного обговорення", - сказав він.

Нагадаємо, Байден заявив про готовність до переговорів Путіним, якщо той закінчить війну в Україні. Президент США уточнив, що у нього немає найближчих планів зв’язуватися з Путіним, але він "готовий поговорити" з російським диктатором, "якщо той дійсно зацікавлений покласти край війні".