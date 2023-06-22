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У Кремлі відреагували на заяву Зеленського про підготовку РФ теракту на Запорізькій АЕС

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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У Кремлі відреагували на заяву Зеленського про підготовку РФ теракту на Запорізькій АЕС

Володимир Путін / Фото: Associated Press

В МАГАТЕ заяву не коментували.

В Російській Федерації відреагували на заяву українського президента Володимира Зеленського про те, що Москва готується до теракту на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС в Енергодарі.

Заяву українського лідера прокоментував речник Кремля Дмитро Пєсков, пишуть російські ЗМП.

Слова Зеленського прессекретар російського президента-диктатора назвав брехнею.

"На місці були контакти з МАГАТЕ. Дуже висока оцінка МАГАТЕ. Вони бачили все - все, що хотіли побачити", - заявив Пєсков.

До слова, МАГАТЕ наразі не коментувало жодних заяв.

Заява Зеленського про підготовку Росії до теракту на АЕС

Глава держави з посиланням на розвідку та СБУ попередив, що країна-агресорка Росія готується до теракту на Запорізькій АЕС із викидом радіації. З його слів, для цього РФ підготувала все необхідне.

"Я нагадую тим, хто забув: це найбільша атомна станція в Європі. Всі у світі: МАГАТЕ, всі країни, всі лідери – точно знають, що там відбувається. Росія використовує Запорізьку атомну станцію як елемент своєї агресії. Окуповує станцію. Прикриває нею обстріли сусідніх міст. Тримає там зброю та військових", - сказав президент.

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Дата публікації
Перегляди
10к
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