У Кремлі відреагували на заяву Зеленського, що оточення Путіна виступає проти їхньої зустрічі

У Кремлі відреагували на заяву Зеленського, що оточення Путіна виступає проти їхньої зустрічі

За словами Пєскова, наразі для переговорів немає передумов.

У Кремлі відреагували на заяву Володимира Зеленського про те, що оточення російського лідера проти зустрічі Путіна з президентом України. Так, речник глави РФ сказав, що Володимир Путін ніколи не був проти зустрічі з Володимиром Зеленським, але наразі передумов для її проведення немає.

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Про це повідомляє пропагандистське російське видання "РИА Новости".

За словами прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова, немає передумови для зустрічі президентів до кінця року.

"...Путін ніколи не відкидав можливість такої зустрічі, більше того, він говорив про те, що він теж готовий її провести. Але спочатку добре б визначитися з тим, що два президенти могли б обговорювати, і тут якраз ніякого просування поки ми не відфіксували", - заявив він.

Нагадаємо, на виїзному засіданні фракції "Слуга народу" 3 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним тет-а-тет. Однак оточення російського лідера проти цієї зустрічі, яка може принести "неочікуваний результат".

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що потенційна майбутня розмова Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним для останнього буде складною.

За його словами, Україна наразі продовжує працювати над організацією зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

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