У Кремлі відреагували на заклик Байдена і порадили йому звернутися до українців

У Кремлі відреагували на заклик Байдена і порадили йому звернутися до українців

Пєсков каже, мовляв, у зверненні очільника Білого дому немає нічого поганого.

У Кремлі вважають, що американському президенту Джо Байдену замість звернення до росіян слід було б звернутися до українського народу

Про це заявив речник російського президента Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ.

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Представник Кремля зауважив, мовляв, у зверненні очільника Білого дому немає нічого поганого. Крім того, "напевно, <...> має нам імпонувати" те, що він думає про російський народ.

"Якби ми чули звернення без загроз, напевно, російському народові це більше імпонувало б. Напевно, ще більше імпонувало б, якби президент США звернувся б також до українського народу і закликав український народ не стріляти один в одного ніколи", - наголосив Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, президент США Джо Байден 15 лютого виступив зі зверненням щодо ситуації довкола України та загрози вторгнення РФ. Очільник Білого дому звернувся до росіян та наголосив, що ні США, ні Україна не є загрозою для російського народу. Він нагадав про події 77-річної давнини, коли Штати та СРСР у складі Антигітлерівської коаліції разом воювали проти нацистської Німеччини та її сателітів.

Крім того, Байден пригрозив Росії дати "потужну відповідь" у разі повномасштабного нападу. Також він заявив, що Росія продовжує загрожувати Україні.

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