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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1389
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У Кремлі відреагували на дозвіл бити по Росії далекобійними ракетами

Пєсков прокоментував можливу зміну правил постачання зброї в Україну.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Кремль

Кремль / © Pexels

Ідея європейських чиновників дозволити постачання Києву зброї з більшою дальністю є потенційно небезпечною.

Про це заявив прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передають росЗМІ.

«Якщо такі рішення дійсно мали місце, вони потенційно суперечать нашим прагненням до політичного врегулювання», — сказав представник Кремля.

Раніше канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина, Франція, Великобританія та США скасували обмеження на постачаного в Україну далекобійного озброєння. Дальність дії таких ракет сягає 500 км, що дозволяє вражати цілі у Москві.

Окрім того, у Німеччині заявляли, що рішення про можливе відправлення далекобійних ракет Taurus до України ухвалюватиме Фрідріх Мерц. Його заяви про те, що ймовірною ціллю для ракет Taurus може стати Кримський міст, викликали у РФ обурення.

Згодом, вже після призначення нового уряду, його речник Штефан Корнеліус заявив, що Німеччина може передати далекобійні ракети Україні за певних умов. З його слів, рішення щодо «вогню великої дальності» буде підготовлене й ухвалене найближчими днями.

Раніше німецький уряд засекретив інформацію про всю заплановану військову допомогу, тож будь-які фактичні постачання стануть відомі лише після їхнього застосування на фронті.

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