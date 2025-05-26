Кремль / © Pexels

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Ідея європейських чиновників дозволити постачання Києву зброї з більшою дальністю є потенційно небезпечною.

Про це заявив прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передають росЗМІ.

«Якщо такі рішення дійсно мали місце, вони потенційно суперечать нашим прагненням до політичного врегулювання», — сказав представник Кремля.

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Раніше канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина, Франція, Великобританія та США скасували обмеження на постачаного в Україну далекобійного озброєння. Дальність дії таких ракет сягає 500 км, що дозволяє вражати цілі у Москві.

Окрім того, у Німеччині заявляли, що рішення про можливе відправлення далекобійних ракет Taurus до України ухвалюватиме Фрідріх Мерц. Його заяви про те, що ймовірною ціллю для ракет Taurus може стати Кримський міст, викликали у РФ обурення.

Згодом, вже після призначення нового уряду, його речник Штефан Корнеліус заявив, що Німеччина може передати далекобійні ракети Україні за певних умов. З його слів, рішення щодо «вогню великої дальності» буде підготовлене й ухвалене найближчими днями.

Раніше німецький уряд засекретив інформацію про всю заплановану військову допомогу, тож будь-які фактичні постачання стануть відомі лише після їхнього застосування на фронті.

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