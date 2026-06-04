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У Кремлі відреагували на лист Зеленського Путіну: що відповіли
Пєсков підтвердив, що знає про відкритий лист Зеленського до Путіна, але цинічно вимагає, що для особистої зустрічі з диктатором президент України має приїхати до Москви.
Речник російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі знають про відкритий лист Володимира Зеленського до глави РФ.
Заяву Пєскова передають російські пропагандистські ЗМІ.
У відповідь на запитання пропагандиста Павла Зарубіна речник диктатора заявив, що встиг прочитати листа Зеленського до Путіна, але сам глава Кремля з ним ознайомлять «тільки після зустрічі з президентом Таджикистану».
На пропозицію Зеленського про двосторонню зустріч з Путіним Пєсков нахабно відповів, що президент України може приїхати до Москви, якщо хоче зустрічі.
Нагадаємо, що Зеленський у своєму листі пропонує Путіну особисту зустріч на нейтральній території і термінові переговори про припинення війни.
Також Зеленський заявив про розвіддані щодо планів РФ воювати у 2027–2028 роках.