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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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550
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1 хв

У Кремлі відреагували на лист Зеленського Путіну: що відповіли

Пєсков підтвердив, що знає про відкритий лист Зеленського до Путіна, але цинічно вимагає, що для особистої зустрічі з диктатором президент України має приїхати до Москви.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Зеленський звернувся до Путіна з відкритим листом: як відреагували у Кремлі

Зеленський звернувся до Путіна з відкритим листом: як відреагували у Кремлі / © Associated Press

Речник російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі знають про відкритий лист Володимира Зеленського до глави РФ.

Заяву Пєскова передають російські пропагандистські ЗМІ.

У відповідь на запитання пропагандиста Павла Зарубіна речник диктатора заявив, що встиг прочитати листа Зеленського до Путіна, але сам глава Кремля з ним ознайомлять «тільки після зустрічі з президентом Таджикистану».

На пропозицію Зеленського про двосторонню зустріч з Путіним Пєсков нахабно відповів, що президент України може приїхати до Москви, якщо хоче зустрічі.

Нагадаємо, що Зеленський у своєму листі пропонує Путіну особисту зустріч на нейтральній території і термінові переговори про припинення війни.

Також Зеленський заявив про розвіддані щодо планів РФ воювати у 2027–2028 роках.

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Дата публікації
Кількість переглядів
550
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