У Кремлі відреагували на обмеження Starlink в Україні: що сказав Пєсков

Starlink

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У Москві заявили, що нічого не знають про обмеження роботи супутникового зв’язку Starlink в Україні, окрім повідомлень у медіа.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков російським ЗМІ.

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«Ні, крім того, що ми читали повідомлення ЗМІ з цього приводу, нам більше нічого не відомо. Але загалом, звичайно, було б краще, якби такі блискучі технології, як Starlink, узагалі не використовувалися у військових цілях», — сказав Пєсков.

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Що відомо про обмеження Starlink

У ніч проти 14 жовтня робота супутникового зв’язку Starlink різко погіршилася. Український волонтер Сергій Стерненко повідомив, що зв’язок почав зникати на терміналах під час руху на великій швидкості, через що було зірвано низку важливих місій.

Спочатку йшлося про втрату зв’язку на швидкості понад 160 км/год, однак згодом Стерненко заявив, що у частини військових проблеми виникали вже на швидкості 60–70 км/год. Водночас звичайні термінали Starlink продовжували працювати.

Джерела «Радіо Свобода» у Міністерстві оборони повідомляли, що Україна веде переговори зі США, SpaceX та партнерами по НАТО щодо обмежень. За їхніми даними, термінали Starshield із військового пакета втрачають зв’язок після перевищення певного порогу швидкості — приблизно від 72 до 161 км/год залежно від підрозділу.

Обмеження ускладнюють використання безпілотників, зокрема дронів-перехоплювачів, а також фронтову логістику, розвідку та ретрансляцію сигналу.

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Радник президента Сергій «Флеш» Бескрестнов також заявив, що SpaceX запровадила обмеження швидкості для терміналів Starlink під час руху, і що воно стосується саме військового пакета StarShield.

За його словами, Сили оборони не отримували попередження про таку зміну. Він також зазначив, що через ці обмеження Україні може бути складніше використовувати дрони-перехоплювачі проти реактивних «Шахедів», оскільки Starlink є частиною системи зв’язку для таких місій.

Крім того повідомлялось, що в адміністрації президента США Дональда Трампа активно обговорюють можливість обмежити обмін розвідувальною інформацією з Україною. Йдеться, зокрема, про дані щодо цілей на території Росії.

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