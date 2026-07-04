У Кремлі відреагували на пропозицію Зеленського провести зустріч з Путіним у Костянтинівці

Дмитро Пєсков / © Associated Press

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У Кремлі нахабно відреагували на пропозицію президента України Володимира Зеленського провести зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним у нібито захопленій росіянами Костянтинівці, що на Донеччині.

Заяву речника Кремля Дмитра Пєскова цитують російські пропагандисти.

Пєсков цинічно повторив вчорашнє твердження Путіна про те, що Костянтинівка нібито перебуває під контролем російських військ, хоча українська влада та командування ЗСУ цю інформацію спростувують.

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Говорячи про Костянтинівку, прессекретар Путіна з незворушним обличчям оголосив, що це українське місто вже нібито «повністю перейшло під контроль ЗС РФ». Слідом за цим Пєсков взявся диктувати умови зустрічі на рівні лідерів, повторивши абсурдне «запрошення» Зеленського до Москви.

«Якщо таким чином пан Зеленський висловлює готовність приїхати до РФ, ми це вітаємо. Але хочемо нагадати, що Путін говорив про готовність прийняти його в Москві. Все-таки столицею РФ є Москва, а не Костянтинівка», — заявив речник Кремля.

Він також додав, що український президент може прибути до Москви, «щойно буде готовий ухвалити важливі відповідальні рішення», очевидно, маючи на увазі згоду Зеленського на ультиматуми Кремля та капітуляцію.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський запропонував провести переговори саме у Костянтинівці, іронічно відреагувавши на російські заяви про нібито захоплення міста. Президент України наголосив, що якщо населений пункт справді перебуває під контролем РФ, то російський лідер не мав би проблем із проведенням там зустрічі.

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Речник Генерального штабу ЗСУ майор Андрій Ковальов підтвердив, що заяви Путіна про Костянтинівку — неправдиві. За його словами, українські підрозділи продовжують ведення оборонної операції на визначених рубежах в межах населеного пункту та на підступах до нього.

Пізно увечері, 3 липня, Путін зустрівся з начальником Генштабу Валерієм Герасимовим та іншими високопоставленими російськими командирами та заявив про «захоплення» Костянтинівки, «звільнення» Луганської області та «значні просування» окупантів у Донецькій області.

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