У Кремлі прокоментували тестування ракет США і можливу розмову Путіна з Трампом

У Кремлі зробили низку заяв після того, як в США провели випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III. Зокрема, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, США попереджали Кремль про тестування цієї ракети.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

«Росія не бере участі в гонці озброєнь, а розвиває свої системи. Поточна ситуація у світі підтверджує, що рішення про оновлення ядерної тріади були правильними», — зазначив Пєсков.

Також додав, що наразі немає конкретних планів щодо нової телефонної розмови між Володимиром Путіним та президентом США Дональдом Трампом. Водночас речник Кремля підкреслив, що у разі виникнення такої необхідності, розмову можна організувати оперативно.

Нагадаємо, командування глобальних ударів Повітряних сил США 5 листопада здійснило тестовий запуск неозброєної міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) Minuteman III з бази Ванденберг у Каліфорнії.

Запуск, який отримав позначення GT 254, мав на меті перевірити надійність, бойову готовність і точність системи МБР — «ключового елемента національної оборони США».

Також в кінці жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що доручив Пентагону негайно розпочати випробування ядерної зброї «на рівній основі» з Росією та Китаєм.