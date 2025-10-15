У Кремлі відреагували на висловлювання Трампа про Путіна і війну в Україні

Володимир Путін і Дмитро Пєсков / © Associated Press

Реклама

Речник Кремля Дмитро Пєсков прокоментував останні висловлювання президента США Дональда Трампа про російського диктатора Володимира Путіна та його війну проти України.

Так, речник президента Росії акцентував, що Путін керується інтересами своєї країни.

«Тут я не хотів би коментувати ставлення президента США до тих чи інших дій президента Росії. Президент Російської Федерації завжди керується інтересами своєї країни, інтересами свого народу», — сказав Пєсков.

Реклама

За його словами, все, що робить Путін, відбувається «для забезпечення сьогодення та забезпечення майбутнього наших людей». Саме для цього, зазначив речник Кремля, і проводиться «спеціальна воєнна операція» — так у РФ називають війну проти України.

«Президент Путін неодноразово говорив, що він відкритий для переведення всього процесу у політико-дипломатичне русло. Зараз із цим проблема», — сказав Пєсков.

Він традиційно звинуватив у цій проблемі Україну, яку начебто європейці щодня провокують на продовження війни.

Нагадаємо, 14 жовтня Трамп вкотре заявив, що розчарований поведінкою Путіна, з яким раніше мав «дуже хороші стосунки». Президент США не розуміє, чому російський лідер продовжує війну проти України, яка стала для нього «катастрофою». Трамп зауважив, що Путін мав виграти війну за тиждень, а натомість «ось-ось почнеться четвертий рік» бойових дій.

Реклама