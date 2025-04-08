У Кремлі відреагували на заяву Зеленського про присутність ЗСУ в Бєлгородській області

Володимир Путін. / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленського заявив про присутність ЗСУ у Бєлгородській області. У Москві не хочуть це коментувати.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

"Ну, це стосується безпосередньо вже деталей військової операції, і тому такі питання мають бути адресовані нашому Міністерству оборони", - відповів прессекретар “фюрера”.

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Зауважимо, що під час брифінгу в Пєскова запитали, чи може Кремль прокоментувати заяву Зеленського про те, що українські війська зайшли на територію Бєлгородської області.

Нагадаємо, на Ставці головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському про оперативну ситуацію на фронті та активність українських підрозділів у прикордонних районах, зокрема в Курській і Бєлгородській областях Росії.

Дата публікації 20:49, 30.03.25 Кількість переглядів 29 Повне знищення штурмових груп! Українці зривають спроби окупантів просунутись | Репортаж Цаплієнка