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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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У Кремлі відреагували на жорстку заяву Трампа після масованих обстрілів України

Російська сторона традиційно уникає конкретних відповідей. Цього разу Пєсков пов’язав заяву Трампа з емоційним навантаженням.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков / © Associated Press

Речник Кремля Дмитро Пєсков відреагуав на заявив президента США Дональда Трампа щодо масованих ударів по Україні в останні дні.

Як пишуть пропагандисти, Пєсков пов’язав із емоційним навантаженням.

Водночас він подякував президентові США у сприянні переговорного процесу:

«Початок переговорного процесу по Україні — це важливе досягнення, Росія вдячна Трампу та США за сприяння. Контакти по лінії спецслужб РФ і США є, але говорити про масштабне співробітництво поки не доводиться. Росія та США на самому початку повернення двосторонніх відносин до робочого стану», — сказав він.

Нагадаємо, після масштабної повітряної атаки Росії на Україну в неділю президент США Дональд Трамп заявив, що він «не задоволений» російським президентом Володимиром Путіним.

«Що в біса з ним сталося? Він вбиває багато людей», — заявив Трамп.

Пізніше американський президент назвав російського лідера «абсолютно божевільним».

«Я знаю його тривалий час, завжди добре ладнав із ним, але він посилає ракети на міста і вбиває людей. І мені це зовсім не подобається», — додав він.

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