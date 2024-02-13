У Кремлі вигадали причину, чому Путін не братиме участь у передвиборчих дебатах

Російський президент-диктатор Володимир Путін і його передвиборчий штаб відхилили пропозицію про проведення дебатів. Мовляв, росіяни чують його заяви щодня.

Про це повідомив прессекретар кремлівського "фюрера" Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ.

"Росіяни мають можливість регулярно чути заяви Путіна з усіх аспектів життя країни практично щодня. Путін є чинним президентом, який працює в умовах дуже насиченого графіка, що кардинально відрізняє його від інших кандидатів", - заявив речник Кремля.

За словами Пєскова, Путін є чинним главою держави, який живе за умов дуже напруженого графіка.

Своєю чергою, Центральна виборча комісія РФ підтвердила, що отримала відмову кандидата на посаду президента РФ Володимира Путіна брати участь у спільних агітаційних заходах на каналах загальноросійських державних організацій телерадіомовлення. У ЦВК наголошують, що це "право кандидата".

Нагадаємо, російська Держдума розглядає проєкт, який допоможе Володимиру Путіну виграти "вибори". Зокрема, йдеться про обмеження в'їзду до РФ осіб, яких у Кремлі вважають "небажаними". Цей законопроєкт, ймовірно, заборонить в’їзд журналістам російських опозиційних та іноземних ЗМІ.

Читайте також: