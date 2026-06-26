Марія Захарова. / © Associated Press

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У Росії видали нову порцію абсурду, кинувши зухвалі звинувачення на адресу Румунію. Країні закидають «анексію» сусідньої Молдови.

Про це заявила речниця російського МЗС Марія Захарова.

З її слів, нібито Бухарест «давно має плани поглинання Молдови». Вона звинуватила румунських політиків, які буцімто тривалий час «безцеремонно втручаються» у внутрішні справи Кишинева та просувають ідеї щодо об’єднання двох країн.

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Саме тому, істерично заявила Захарова, світовій спільноті слід турбуватися саме про цю «анексію». Виправдовуючи псевдореферендуми Росії, окупацію Криму та частину територій України, вона сказала, нібито це було добровільним.

Представниця МЗС країни-агресора цинічно заявила, мовляв, «рішення про возз’єднання з цими територіями та регіонами здійснювалися виключно на основі волевиявлення громадян».

«Тож якщо вони вживають термін „анексія“ щодо нас, можливо, вони почнуть його застосовувати у ситуації, яка точно має усі підстави для подібної кваліфікації», — обурено заявила речниця МЗС РФ.

Нагадаємо, очільник молдовського МЗС Міхай Попшой заявив, що Молдова і Румунія можуть об’єднатися. З його слів, це питання регулярно постає під час зустрічей із громадянами, тому воно потребує відкритого суспільного обговорення.

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Зауважимо, що торік влітку президент Румунії Нікушор Дан висловився за об’єднання з Молдовою, зазначивши, що це можливо лише за наявності взаємної політичної волі та успішного шляху сусідньої країни до ЄС, який він прогнозує на найближчі 3-4 роки.

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