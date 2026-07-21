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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
440
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У Кремлі вигадали нову причину війни проти України

У Кремлі заявляють, що нібито «не можуть допустити» іноземних військових в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Пєсков і Путін.

Пєсков і Путін. / © Associated Press

У Кремлі видали ще одну версію війни. Москва нібито розпочала звану «спецоперацію», аби не допустити появу військових сил НАТО на територію України.

Таку цинічну думку видав речник президента-диктатора РФ Дмитро Пєсков.

Представник Кремля вкотре заявив, що розміщення іноземного військового контингенту в Україні для Росії є абсолютно неприйнятним. Мовляв, Москва «не може цього допустити». З його слів, тому «сво» начебто і відбувається.

У Москві вкотре заявили про існування планів щодо розміщення іноземних військ контингентів в Україні. Мовляв, це реальні планами, які обговорюють у країнах Європейського Союзу та НАТО.

Водночас РФ традиційно намагається представити підтримку України з боку партнерів як загрозу для країни-агресорки, продовжуючи використовувати це як виправдання власної агресії.

Нагадаємо, віцеспікер російської Держдуми Петро Толстой вигадали нове цинічне виправдання війни в Україні. З його слів, Москва начебто воює в Україні за саме існування Росії, а зупинення бойових дій начебто буде означати її зникнення. За його словами, так звана «спецоперація» потрібна РФ, щоб зберегти себе «у тому вигляді, в якому вона існує зараз».

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Дата публікації
Кількість переглядів
440
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