Путін і Ушаков. / © Associated Press

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У Кремлі нахабно заявили, що Сполучені Штати Америки нібито могли б сприяти якнайшвидшому припиненню бойових дій в Україні. Втім, не минулося без ультиматумів.

Про це заявив помічник президента-диктатора РФ Юрій Ушаков.

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«Вашингтон для якнайшвидшого припинення військових дій могли б припинити надавати пряму допомогу Україні», — висловився представник «фюрера».

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Ушаков додав, що «розмова Путіна та Трампа була закрита», під час якої «обговорювалося питання щодо досягнення мирного врегулювання».

За словами Ушакова, не можна виключати можливості поновлення тристоронніх переговорів РФ-США-Україна в Абу-Дабі. Адже «фюрер» Володимир Путін під час зустрічі з посланцями Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером обговорював можливе поновлення контактів з Києвом у такому форматі.







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