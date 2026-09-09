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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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1506
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У Кремлі вигадали «швидкий шлях до миру» і висунули вимогу США

доповнюється

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Путін і Ушаков.

Путін і Ушаков. / © Associated Press

У Кремлі нахабно заявили, що Сполучені Штати Америки нібито могли б сприяти якнайшвидшому припиненню бойових дій в Україні. Втім, не минулося без ультиматумів.

Про це заявив помічник президента-диктатора РФ Юрій Ушаков.

«Вашингтон для якнайшвидшого припинення військових дій могли б припинити надавати пряму допомогу Україні», — висловився представник «фюрера».

Ушаков додав, що «розмова Путіна та Трампа була закрита», під час якої «обговорювалося питання щодо досягнення мирного врегулювання».

За словами Ушакова, не можна виключати можливості поновлення тристоронніх переговорів РФ-США-Україна в Абу-Дабі. Адже «фюрер» Володимир Путін під час зустрічі з посланцями Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером обговорював можливе поновлення контактів з Києвом у такому форматі.



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