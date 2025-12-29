- Дата публікації
У Кремлі висловилися про переговори Зеленського і Путіна
У Москві анонсували розмову з президентом США.
У Кремлі заявляють, що зараз про розмову телефоном між диктатором Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським не йдеться.
Про це заявив речник «фюрера» Дмитро Пєсков.
«Зараз не йдеться про таку розмову», — відповів представник Кремля на запитання.
Водночас, за його словами, розмова Путіна та американського лідера Дональда Трампа відбудеться «найближчим часом».
Нагадаємо, Fox News Digital з посиланням на джерела повідомило, що Зеленський вперше за п’ять років може поговорити з Путіним. Востаннє президенти спілкувалися влітку 2020-го. Після цього український лідер неодноразово намагався поговорити з очільником Кремля, але той відмовлявся. Співрозмовник видання розповів, що у серпні та вересні 2024-го начебто були можливості для розмови, але вони знову зникли після початку Курської операції ЗСУ.